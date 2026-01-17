‘Caldeirão de Verão’ aposta no forró e em boas histórias neste sábado

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (17) entra de vez no clima nordestino com muito forró, paisagens de São Miguel do Gostoso e encontros marcantes.

Uma das atrações é João Gomes, que relembra a primeira vez que entrou no mar, aos 17 anos, quando já vivia o sucesso da carreira, e celebra um 2025 especial, marcado por prêmios, conquistas e o nascimento do filho Joaquim.

No palco, o cantor também apresenta Anne Louise, jovem artista que ele apadrinhou e que faz sua estreia no programa. O trio musical se completa com Dorgival Dantas, ícone do forró e criador da Cidade do Forró, representando o Rio Grande do Norte.

Além da música, o programa traz momentos de conversa e memória. Lúcio Mauro Filho comanda um Papinho Gostoso com Tânia Maria, intérprete de Dona Sebastiana em "O Agente Secreto", filme brasileiro premiado com dois Globos de Ouro.

A atriz fala sobre o início da carreira, curiosidades dos bastidores e revela que venceu o medo de viajar de avião após parar de fumar.

O episódio ainda passeia por pontos simbólicos do estado, como o Quilombo de Capoeiras, o maior do Rio Grande do Norte, e o famoso maior cajueiro do mundo, em Natal, além de quadros especiais com Robson Nunes e participações de influenciadores locais.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar neste sábado (17) às 16h15, segundo a programação da TV Globo.