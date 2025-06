Beyoncé fica suspensa em carro inclinado por falha técnica durante show; assista

A cantora Beyoncé, 43, passou por um perrengue durante apresentação em Houston, nos Estados Unidos, no sábado (28).

O imprevisto aconteceu enquanto ela estava em um carro suspenso, acima do público, e o suporte começou a inclinar no ar.

Ela cantava "16 Carriages" quando começou a notar que havia algo de errado. A cantora chegou a interromper a apresentação e disse: "Pare, pare, pare, pare, pare".

Veja momento de descida de carro com Beyoncé:

Na sequência, a música foi interrompida, Beyoncé permaneceu suspensa no ar, com um cinto de segurança, olhando para o chão e para cima novamente, antes de sorrir para a multidão que aplaude.

"Obrigada a todos pela paciência", agradeceu antes de ser levada para o centro do estádio.

O veículo parou de inclinar assim que se aproximou do chão e a cantora retomou a posição original, sentada no topo do carro vermelho, sorrindo para a multidão enquanto as luzes eram apagadas.

"Meu Deus, ela me assustou. Tão grata dela estar segura e nada ter acontecido! Alguém será demitido", mencionou um fã em rede social.

Após o show, a artista postou um carrossel de fotos do show e incluiu um registro do momento em que esteve inclinada no carro, o que gerou diversos comentários de fãs se tranquilizando que ela estava bem.