Beyoncé anuncia turnê 'Cowboy Carter Tour' para 2025 e fãs aguardam show no Brasil

A diva pop Beyoncé anunciou na madrugada deste domingo (2/2) que dará início à sua nova turnê, intitulada 'Cowboy Carter Tour', em 2025. Contudo, a cantora ainda não revelou datas ou locais das apresentações, deixando seus fãs e a comunidade Beyhive na expectativa de um show no Brasil.

A divulgação foi feita por meio de um vídeo postado no Instagram, no qual um letreiro luminoso exibe "COWBOY CARTER TOUR" ao som de um zumbido elétrico e vento. Em seguida, Beyoncé compartilhou uma foto com sobrancelhas descoloridas, tranças loiras platinadas e batom vermelho, visual semelhante ao das imagens promocionais de seu álbum 'Cowboy Carter', lançado em março de 2024.

O anúncio da turnê ocorre após sua apresentação especial de Natal, realizada no intervalo do jogo da NFL transmitido pela Netflix. Posteriormente, a artista lançou um teaser de 15 segundos, contendo a data 14 de janeiro de 2025 e a legenda "Olhe para aquele cavalo", referindo-se à música "Sweet Honey Buckiin'" de seu álbum country.

Entretanto, o anúncio oficial da “Cowboy Carter Tour” foi adiado devido aos incêndios florestais que atingiram Los Angeles em 7 de janeiro. Beyoncé manifestou solidariedade às vítimas da tragédia e prestou apoio aos bombeiros.

"Continuo orando pela cura e reconstrução das famílias afetadas por essa tragédia. Somos muito abençoados por termos socorristas corajosos que trabalham incansavelmente para proteger a comunidade de Los Angeles”, escreveu no Instagram. A cantora também doou US$ 2,5 milhões para auxiliar as vítimas através de sua Fundação BeyGood.

Grammy

A revelação da turnê coincidiu com a cerimônia do Grammy Awards de 2025, evento em que Beyoncé recebeu o maior número de indicações, concorrendo em 11 categorias, incluindo gravação do ano, música do ano, melhor performance de dupla/grupo pop e melhor performance solo country.

A artista segue como a maior vencedora da história do Grammy Awards, com 32 prêmios conquistados. No entanto, ainda aguarda sua primeira vitória na categoria álbum do ano.

Fãs brasileiros comentaram na postagem e pediram shows no Brasil. Um deles escreveu. “Já vou avisando que se o Brasil não estiver na agenda vou te processar”. Outra afirmou, "eu tô pronta, mãezinhaaa".

A dançarina Brunna Gonçalves também entrou na brincadeira. A mulher de Ludmilla, que espera a primeira filha do casal, disse: “Beyoncé, eu vou parir esse [sic] ano, mulher! Solta essas datas logo.”