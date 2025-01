Grammy 2025: quem deve vencer a categoria de 'Álbum do Ano' na premiação? Veja previsões

A 67ª edição do Grammy Awards 2025 será realizada neste domingo (2), na Crypto Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia começa às 22h (horário de Brasília) e será novamente apresentada por Trevor Noah, que já está no quinto ano consecutivo como anfitrião.

Na ocasião, serão premiadas as melhores composições, gravações e produções musicais lançadas entre setembro de 2023 e agosto de 2024. Entre as categorias, a expectativa maior fica por conta do ‘Álbum do Ano’, que inclui artistas como Beyoncé, Billie Eilish, Sabrina Carpenter e Taylor Swift.

Veja também Verso Milton Nascimento viaja para Grammy 2025 e pede torcida pelo Brasil; veja vídeo Zoeira Grammy 2025 acontece neste domingo (2); relembre lista de indicados e saiba onde assistir

A cantora do Texas tenta, inclusive, um feito inédito na categoria com o projeto ‘Cowboy Carter’. Mesmo sendo a artista com mais Grammys de todos os tempos – 32, Beyoncé nunca recebeu o título máximo da premiação.

No entanto, a favorita para faturar o ‘Álbum do Ano’ é Billie Eilish, segundo o Gold Derby, portal norte-americano especializado em previsões de premiações. A compositora estadunidense concorre com ‘Hit Me Hard and Soft’.

A publicação destaca também que, aos 23 anos, Eilish se tornou a artista mais jovem a ganhar a categoria – com o trabalho de estreia ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ – e já conquistou nove Grammys.

Apesar das estrelas consagradas, algumas surpresas são esperadas pelos fãs. A principal delas é a cantora britânica Charli XCX com o sucesso 'Brat'. O álbum se tornou um fenômeno em 2024 e chegou a alcançar o número um nas paradas do Reino Unido e o terceiro lugar nos EUA.

inter@

Veja a lista completa de indicados:

Álbum do ano

New Blue Sun, André 3000

Cowboy Carter, Beyoncé

Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter

Brat, Charli XCX

Djesse Vol. 4, Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess, Chappell Roan

The Tortured Poets Department, Taylor Swift

Gravação do ano

“Now and Then,” The Beatles

“Texas Hold ’Em,” Beyoncé

“Espresso,” Sabrina Carpenter

“360,” Charli XCX

“Birds of a Feather,” Billie Eilish

“Not Like Us,” Kendrick Lamar

“Good Luck, Babe!,” Chappell Roan

“Fortnight,” Taylor Swift featuring Post Malone

Canção do ano

“A Bar Song (Tipsy),” Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry, and Mark Williams, compositores (Shaboozey)

“Birds of a Feather,” Billie Eilish O’Connell e Finneas, compositores (Billie Eilish)

“Die With a Smile,” Dernst Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars, e Andrew Watt, compositores (Lady Gaga and Bruno Mars)

“Fortnight,” Jack Antonoff, Austin Post, e Taylor Swift, compsitores (Taylor Swift featuring Post Malone)

“Good Luck, Babe!,” Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro, e Justin Tranter, compositores (Chappell Roan)

“Not Like Us,” Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

“Please Please Please,” Amy Allen, Jack Antonoff, and Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

“Texas Hold ’Em,” Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro, and Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Artista revelação

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor performance pop solo

“Bodyguard,” Beyoncé

“Espresso,” Sabrina Carpenter

“Apple,” Charli XCX

“Birds of a Feather,” Billie Eilish

“Good Luck, Babe!,” Chappell Roan

Melhor performance de Pop Duo/Grupo

“Us.,” Gracie Abrams featuring Taylor Swift

“Levii’s Jeans,” Beyoncé featuring Post Malone

“Guess,” Charli XCX and Billie Eilish

“The Boy Is Mine,” Ariana Grande, Brandy and Monica

“Die With a Smile,” Lady Gaga and Bruno Mars

Melhor álbum pop vocal

Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter

Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish

Eternal Sunshine, Ariana Grande

The Rise and Fall of a Midwest Princess, Chappell Roan

The Tortured Poets Department, Taylor Swift

Melhor gravação dance pop

“Make You Mine,” Madison Beer

“Von Dutch,” Charli XCX

“L’Amour de Ma Vie (Over Now Extended Edit),” Billie Eilish

“Yes, And?,” Ariana Grande

“Got Me Started,” Troye Sivan

Melhor canção R&B

“After Hours,” Diovanna Frazier, Alex Goldblatt, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes, and Daniel Upchurch, compositores (Kehlani)

“Burning,” Ronald Banful and Temilade Openiyi, compositores (Tems)

“Here We Go (Uh Oh),” Sara Diamond, Sydney Floyd, Marisela Jackson, Courtney Jones, Carl McCormick, and Kelvin Wooten, compositores (Coco Jones)

“Ruined Me,” Jeff Gitelman, Priscilla Renea, and Kevin Theodore, compositores (Muni Long)

“Saturn,” Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon, and Scott Zhang, compositores (SZA)

Melhor performance de rap

“Enough (Miami),” Cardi B

“When the Sun Shines Again,” Common and Pete Rock featuring Posdnuos

“Nissan Altima,” Doechii

“Houdini,” Eminem

“Like That,” Future and Metro Boomin featuring Kendrick Lamar

“Yeah Glo!,” GloRilla

“Not Like Us,” Kendrick Lamar

Melhor álbum country

Cowboy Carter, Beyoncé

F-1 Trillion, Post Malone

Deeper Well, Kacey Musgraves

Higher, Chris Stapleton

Whirlwind, Lainey Wilson

Melhor álbum pop latino