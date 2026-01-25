BBB 26: Marido de Larissa Manoela, André Luiz Frambach se retrata por tuíte antigo sobre Ana Paula

André Luiz Frambach usou os stories do Instagram neste domingo (25) para se desculpar por um comentário feito em 2016 contra Ana Paula Renault, hoje participante do Big Brother Brasil (BBB 26).

Na época, o ator publicou um tuíte em tom agressivo, sugerindo “um soco na cara” da influenciadora.

Veja o post na época

Legenda: Frambach pediu desculpas diretamente a Ana Paula e ao público. Foto: Reprodução / Redes sociais.

No vídeo, Frambach afirmou que a postagem foi uma “brincadeira” que não deveria ter sido feita. “Isso incentiva, sim, a violência e a agressão, e não representa quem eu sou, nem a minha criação”, declarou.

O ator também disse que a repercussão do episódio tem atingido pessoas próximas. “Isso está afetando não só a mim, mas amigos, família e minha esposa”, afirmou. Ele é casado com a atriz Larissa Manoela desde 2023.

Ao final, Frambach pediu desculpas diretamente a Ana Paula e ao público. “Peço desculpas a todas as mulheres, a todos que se sentiram ofendidos, e principalmente à Ana Paula. Estou aqui pedindo perdão”, concluiu.

Veja o pronunciamento