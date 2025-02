BBB 25: Camilla lamenta não ter exposto Vitória Strada no 'Sincerão'

No BBB 25, Camilla continua com rancor da atriz Vitória Strada, que anteriormente era sua aliada no reality show. Em conversa com Gracyanne Barbosa, nesta terça-feira (18), a trancista disse que se arrependeu de não ter exposto Vitória na dinâmica do Sincerão, na segunda-feira (17).

“Eu demorei pra caramba a pegar no sono. Sabe quando você fica pensando muito sobre a situação? Estou arrependida de não ter exposto”, disse ela.

Críticas

Camilla também voltou a criticar as atitudes da atriz no jogo. Ela também disse que se Mateus, dupla de Vitória, sair no paredão de hoje, a artista ficará sozinha.

“Sempre quando é sobre ela, ela não se importa com as outras pessoas. Não adianta você errar uma vez e pedir desculpas. Mas toda hora as mesmas coisas? É seu. E eu não estou aqui para ser babá de ninguém. Foda-se se ficar sozinha, tem um monte de gente no jogo. A partir de agora, não quero mais saber. Eu estou mal com essa situação, chateada de verdade”.

Apesar de serem aliadas, Camilla criticava constantemente Vitória em conversas com outros participantes do reality show. No domingo (16), a amizade parece ter terminado de vez quando a atriz votou diferente de Camilla e Thamiris na hora da escolha para o paredão.