Banda AC/DC virá ao Brasil em 2024, diz jornalista

A banda australiana de rock AC/DC estará no Brasil em 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, na noite desta terça-feira (19). “É entre setembro e outubro de 2024 o período que a banda estará por aqui”, declarou Flesch, em vídeo no YouTube.

O jornalista não informou em qual cidade o AC/DC estará se apresentando no Brasil, mas o mesmo já havia pontuado — no início do ano — que a organização do Rock in Rio estava em negociações para trazer o grupo para o festival.

Shows no Brasil

O AC/DC esteve no Brasil pela primeira vez em 1985, na primeira edição do Rock in Rio.

Ao longo da carreira, a banda voltou mais duas vezes ao País. Em 1996, durante a turnê do "Ballbreaker", tocou em Curitiba e São Paulo. Em 2009, os australianos se apresentaram com a turnê do "Black Ice" no Estádio do Morumbi, em São Paulo.