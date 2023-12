Alok faz remix com fala de Fagner dizendo que shows de DJs são 'desastre ambiental'

Após o cantor Fagner criticar a categoria dos DJs, Alok divulgou, nessa terça-feira (19), um remix com as falas do cearense. O DJ classificou a produção como sendo uma "brincadeira saudável" representando a comunidade de artista da música eletrônica.

No vídeo, publicado nas redes sociais, o goiano usa trechos de uma conversa do cearense com o locutor José Carlos Araújo, conhecido como Garotinho, durante participação no podcast Cheguei, em novembro. Na ocasião, o intérprete do sucesso "Borbulhas de Amor" revelou a opinião sobre a categoria de DJs:

"Uma das coisas que mais me chocam é você pegar um DJ botando um milhão de pessoas, isso é, pra mim, um desequilíbrio ambiental. Caramba, isso é um desastre ambiental. F*da-se eles, mas o povo vai ver um DJ que canta meia música e fica ali fazendo aquelas cenas ridículas", avaliou na ocasião.

Nessa terça-feira, Alok decidiu "responder" e publicou o remix. Na postagem, ele disse ser um grande admirador de Fagner e o convidou para conhecer melhor os profissionais da música eletrônica.

"Brincadeiras à parte, galera, só pra gente dar risada mesmo e levar as coisas com mais leveza. Quero dizer que sou um grande admirador do Fagner e sei que ele é um artista que contribuiu demais para expansão, valorização da cultura nordestina através da sua música. E se eu posso estar fazendo os eventos que faço hoje no Nordeste, é porque ele e outros trabalharam duro lá atrás e abriram as portas para mim e tantos outros artistas que vieram", começou.

"O Fagner já lançou mais de 36 álbuns, vendeu mais de 20 milhões de cópias, ele é uma lenda viva. Tá tudo bem se ele acha isso. Com certeza ele é muito mais talentoso musicalmente do que eu, eu tenho outros talentos e tá tudo certo. Só tenho gratidão e admiração", finalizou.