MC Ryan publica foto com avião personalizado e carro de R$ 4 milhões

O funkeiro MC Ryan SP, de apenas 21 anos, publicou uma foto em suas redes sociais mostrando seu jatinho particular, personalizado com seu nome. Ao lado do avião, é possível ver o carro Lamborghini Aventador, que também é do cantor. Conforme o Extra, o automóvel custa R$ 4 milhões.

“Já pensou se eu tivesse parado? Desistido no meio do caminho?”, escreveu o artista na legenda da imagem.

Recentemente, MC Ryan compra uma casa localizada em um condomínio de luxo em Mogi das Cruzes, em São Paulo. O imóvel fica à beira de um lago, tem dois andares, piscina e até sala de cinema. Os valores das mansões no condomínio, também segundo o Extra, variam entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões.

O artista, que acabou de se tornar pai de Zoe, faz sucesso com músicas como “Dentro da Hilux” e “Tubarão te amo”.