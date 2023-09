Atriz Sophia Loren passa por cirurgia de emergência após cair em casa

A atriz italiana Sophia Loren, de 89 anos, foi submetida a uma cirurgia bem-sucedida após uma fratura no quadril provocada por uma queda em casa, em Genebra, anunciou nesta segunda-feira (25) a página do Facebook da rede de restaurantes que leva o nome da atriz.

"Operada com sucesso, agora terá que passar por um curto período de convalescença seguido de fisioterapia. Felizmente, tudo correu bem e a senhora estará de volta muito em breve", afirma o comunicado da empresa.

Lenda da era de ouro do cinema italiano, Sophia Loren, que fez aniversário no último dia 20, atuou em quase 90 filmes. Ela venceu o Oscar de melhor atriz e o prêmio de interpretação feminina do Festival de Cannes por "Duas Mulheres" (1960), de Vittorio de Sica.

Em 1991, a italiana recebeu um Oscar de reconhecimento por sua trajetória profissional. Sophia Loren conheceu em setembro de 1951, durante um concurso de beleza em Roma, o produtor Carlo Ponti, 22 anos mais velho que ela, que virou o homem de sua vida e seu mentor.

A carreira de atriz teve uma ascensão fulgurante com filmes como "Pão, amor e..." (1955) de Dino Risi ou "A Mulher do Rio" (1954) de Mario Soldati. A partir de 1957, a italiana atuou em filmes de Hollywood com os grandes atores da época, entre eles Anthony Quinn, Clark Gable, Marlon Brando, Cary Grant, Peter Sellers, John Wayne e Frank Sinatra.

"O sex-appeal é 50% o que uma mulher tem e 50% o que as outras pessoas pensam que ela tem", disse a atriz. Seu filme mais recente foi "Rosa e Momo", de 2020, dirigido por seu filho Edoardo Ponti. Por sua interpretação, ela recebeu em 2021 o prêmio David de Donatello, o mais prestigioso do cinema italiano, de melhor atriz.