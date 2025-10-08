Atriz Marina Moschen anuncia noivado com Emilia Sauaia

A atriz Marina Moschen e a diretora de fotografia Emilia Sauaia vão se casar. As duas anunciaram o noivado nas redes sociais após uma viagem à Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde o pedido aconteceu.

“Love as destiny. No lugar que eu amo e com a pessoa que eu sempre sonhei”, escreveu Marina na legenda da publicação, que reuniu fotos e vídeos do momento especial. Nas imagens, a atriz aparece exibindo a aliança e trocando carinhos com a noiva durante um passeio de barco.

Juntas há quatro anos, Marina e Emilia mantêm um relacionamento discreto. Famosos como Rodrigo Simas, Letícia Colin e Renata Gaspar celebraram o noivado nos comentários, deixando mensagens de carinho e felicitações ao casal.

O relacionamento começou em 2021, mas só foi tornado público em janeiro de 2023. Apesar da discrição nas redes sociais, Marina costuma se declarar em momentos especiais.

Em 2024, ela publicou: “Registrando aqui só pra dizer que te amo muito, todos os dias e em todos os momentos. Obrigada por ser minha pessoa e meu amor”.