Ator Jairo Lourenço, de 'Vale Tudo', morre aos 60 anos no Paraná

Jairo Lourenço, ator que interpretou Luciano em "Vale Tudo", morreu aos 60 anos na última segunda-feira (29) Ele faleceu em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, segundo informou a Prefeitura do município nesta quarta-feira (1º).

O artista lutava contra um problema de saúde que não foi divulgado, mas se sabe que o tratamento já era realizado há muitos anos. Ele estava com a saúde debilitada. As informações são do g1.

Segundo o Extra, Lourenço sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) antes de morrer. A morte ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Afonso Pena.

Desabafo de amigo

Jiddu K. Saldanha, amigo do ator, divulgou a notícia da morte nessa terça-feira (30), pelo Instagram: "Hoje partiu meu grande amigo Jairo Lourenço. Meu primeiro parceiro de teatro. Morávamos na mesma vila, com distância de 300 metros um do outro. Estávamos sempre por perto, nos ajudando a lidar com os contextos", desabafou.

"Nos anos 80, foi uma alegria no bairro quando ele se tornou um ator de televisão e adentrava nossas humildes casas através das novelas globais", continua.

Novelas

Jairo Lourenço atuou em sucesso da TV Globo como "Força de um Desejo", "Dono do Mundo" e "Malhação", além de "Vale Tudo".