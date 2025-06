Ator Guilherme Fontes é picado por jararaca em casa

O ator Guilherme Fontes contou em suas redes sociais que foi mordido por uma cobra jararaca em casa, no Rio de Janeiro. O artista teve que receber atendimento médico devido à picada.

“Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem a minha volta estava”, disse, no Instagram.

Guilherme ainda deu uma dica importante para os seguidores, caso alguém seja picado por uma cobra: levar o animal para o hospital.

“O que fazer nessa hora? Apertar o local ou amarrar uma tala igual como nós vemos nos filmes? Deixar fluir o sangue e correr para o hospital. E levar a cobra! Morta ou viva, você tem que levar a cobra pra saberem como tratar”.

Veja também Ceará Cobra que gosta de fogo? Conheça espécie rara que vive no Ceará e pode chegar a mais de 3 metros

O artista também tranquilizou os fãs e disse estar bem. “Se demorar mais de 72 horas, o quadro pode se agravar para o quadro sistêmico de dor e infecção. São poucos os centros que tratam disso. Somente os hospitais públicos atendem este tipo de problema. Estou bem. Medicado e com a mão pra cima”.

Conforme o Instituto Butantan, a jararaca (Bothrops jararaca) é uma das serpentes mais comuns do sudeste do Brasil, mas há várias espécies do gênero espalhadas pelo País.

De acordo com o Ministério da Saúde, o grupo das jararacas é o maior causador de acidentes com cobras no País, o que representa 69,3% das picadas registradas no Brasil em 2022, de acordo com informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).