Ator Felipe Selau é encontrado morto em casa

O ator e ex-participante do "MasterChef", Felipe Selau, foi encontrado morto em seu apartamento nesta terça-feira (14), em São Paulo. A informação foi confirmada pela irmã do artista, Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro, que relatou o ocorrido por meio de um vídeo em seu perfil no Instagram.

De acordo com Priscila, o corpo do irmão foi encontrado por um amigo, após a família e conhecidos perderem contato com ele desde o último fim de semana. Uma perícia foi realizada no local, e as autoridades encontraram antidepressivos na residência. A causa da morte ainda está sendo investigada.

A atleta contou que Felipe vinha apresentando um comportamento diferente desde a semana passada, quando chegou a faltar ao trabalho e não atendia ligações.

“Semana passada, o chefe dele me mandou mensagem pedindo meu número e ligou perguntando se eu sabia alguma coisa do Fê, porque ele já estava desde o dia anterior tentando falar e não conseguia. Ele chegou a ir no apartamento, bateu lá e ninguém respondeu”, disse Priscila.

Ator não respondeu contato da família

Diante da preocupação, um chaveiro foi acionado para abrir o apartamento. “Falei com outro amigo do Fê, consegui liberar pra ele subir, consegui liberar o chaveiro. Quando o chaveiro entrou, o meu irmão estava deitado na cama dormindo, na verdade estava dopado, não conseguia parar acordado. Ele foi melhorando aos poucos e voltando ao normal”, relatou.

Apesar da aparente recuperação, no fim de semana o ator voltou a apresentar o mesmo comportamento e parou de responder mensagens. “No sábado ele falou com minha mãe, tava bem, falou que ia no teatro. Só que domingo a mãe não conseguiu mais falar com ele, nem chegava mais mensagem pra ele”, contou.

Uma funcionária do prédio chegou a bater na porta de Felipe, e alguém respondeu do outro lado, o que deu à família a falsa impressão de que estava tudo bem. Porém, na manhã de hoje, um novo silêncio preocupou os familiares. “Chamamos novamente um chaveiro e, quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído na porta”, disse Priscila, emocionada.

Os bombeiros e a polícia foram acionados, mas Felipe já estava sem vida. “Fizeram a perícia, encontraram algumas coisas no apartamento dele, inclusive antidepressivo, só que não sei o que aconteceu”, completou a jogadora.

Felipe Selau, que também usava o nome artístico de Felipe Céu, participou de uma edição especial do MasterChef realizada durante a pandemia. Ele também esteve no elenco de "Malhação" entre 2013 e 2014.

Atualmente, Felipe trabalhava como produtor executivo na Chilli Beans. A família ainda não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento