Ator de 'Chocolate com Pimenta' fala sobre fãs gays

Renato Chocair, 52, que ficou conhecido na TV pelo papel do cozinheiro Eugênio em “Chocolate com Pimenta”, voltou aos holofotes após viralizar nas redes sociais exibindo o físico definido.

O aumento repentino da visibilidade o levou a assinar com um escritório de agenciamento e atrair uma nova leva de seguidores, muitos deles da comunidade gay, com quem afirma ter criado uma relação especial.

“Tenho um profundo amor e respeito à comunidade LGBTQIA+, e eu sinto que estou cada vez mais sendo amado por eles. E eu acho que isso é o bonito: as relações humanas. Para mim interessa sempre a humanidade por trás de tudo. Fico envaidecido, feliz de poder ajudar, de poder conversar. Posso, através da minha arte, dialogar com todos os públicos”, disse ao GayBlog.

Renato contou ainda que recebe muitas mensagens e investidas de admiradores. “Reajo com carinho. Procuro responder a todos com muito carinho. Às vezes o assédio é muito grande e eu não tenho tempo. Mas eu sinto uma profunda gratidão”, afirmou.

Sobre sua vida pessoal, o ator prefere manter a privacidade e não rotular sua orientação sexual. De forma bem-humorada, destacou sua energia e entusiasmo. “Eu tenho fome de viver, meu amigo. Meu apetite pela vida, por conhecer pessoas de todos os gêneros e, através da minha arte, ser útil de alguma forma. Eu me defino assim, sabia?”.

Animado com a nova fase, Chocair quer aproveitar o momento para retomar trabalhos na dramaturgia. Além de “Chocolate com Pimenta”, ele integrou produções da Record, como “Reis” e “Paulo, o Apóstolo”.