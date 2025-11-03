Diário do Nordeste
Antes de estreia no JN, Cesar Tralli mostra presente de Renata Vasconcellos

Como gesto de boas-vindas ao novo companheiro de bancada, a jornalista preparou um momento especial.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de César Tralli e Renata Vasconcellos descontraídos no cenário do Jornal Nacional.
Legenda: César Tralli e Renata Vasconcellos formam nova dupla de âncoras do Jornal Nacional.
Foto: Reprodução.

Chegou o dia da grande estreia de César Tralli na bancada do Jornal Nacional. A partir da noite desta segunda-feira (3), o jornalista assume o cargo de âncora do maior telejornal do país, cadeira ocupada por William Bonner durante 29 anos.

Ao lado da apresentadora Renata Vasconcellos, Tralli promete trazer uma nova roupagem com um toque de sua personalidade, mas mantendo a tradição tão marcante do programa jornalístico.

Como gesto de boas-vindas a César, a companheira de bancada Renata preparou um presente especial. O momento marcante foi compartilhado por Tralli nas redes sociais e emocionou os seguidores.

Ao mostrar a nova mesa de trabalho na sala da redação do JN, César comentou sobre a emoção de ser bem recepcionado pela parceira. "Seja muito bem-vindo!", disse Renata em vídeo publicado no Instagram.

"Esse agora é o meu novo cantinho, cedido gentilmente para eu ficar bem pertinho da Renata, pra gente trocar ideia, conversar, falar sobre o jornal. Essa daqui é a minha mesa, já trouxe umas coisas pra deixar mais com a 'minha cara'", disse Tralli, animado.

O apresentador foi surpreendido pelo presente deixado em cima da mesa, um jarro todo decorado de cactos. "Esse daqui é um presente da Renata. Olha aqui, que coisa linda. E veio com um cartão maravilhoso", afirmou o jornalista, mostrando o "mimo" dado pela colega.

Assista ao vídeo

Uma nova jornada

Tralli ainda leu o cartão com um recado carinhoso de Renata. "Aqui começa uma nova jornada, que ela faça da gente pessoas melhores, mais sensíveis e conscientes. E que você tenha de mim muito carinho e força. Bem-vindo", dizia a mensagem.

"Olha que gentileza, que carinho, que amor. Muito obrigado, Rê", respondeu César, abraçando a amiga.

Renata retribuiu o abraço e comemorou que agora o Brasil inteiro sabe o que ela deseja para o novo parceiro de bancada no JN. "Estamos juntos", reforçou a jornalista.

