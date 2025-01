Andréa Beltrão torce por Oscar para Fernanda Torres: 'Para desfilar em Copacabana'

A atriz Andréa Beltrão comentou o sucesso da amiga, a atriz Fernanda Torres, em Hollywood, com o filme “Ainda Estou Aqui”. A artista, inclusive, quer que a amiga desfile com o Oscar em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Veja também Zoeira Rhudson Victor revela término com Sarah Aline e acusa ex-BBB de traição: 'Não cumpriu o combinado' Verso Fósseis do Cariri ganham exposição imersiva que recria Chapada de Araripe há 100 milhões de anos

“Só quero que ela volte logo, porque a gente tá com muita saudade dela. [Volte] Para desfilar com o Oscar em Copacabana, no carro de bombeiro”, disse Andréa, ao “Sem Censura”, na TV Brasil. As duas trabalharam juntas em “Tapas e Beijos”, na Globo, entre 2011 e 2015.

“O Globo de Ouro, o Oscar... Queremos tudo na mão dela”, reforçou a apresentadora Cissa Guimarães. “Uma bateria de escola de samba atrás”, comentou Milton Cunha.

Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro 2025 e está na pré-lista de indicações ao Oscar 2025. A previsão é que a revelação dos indicados ao prêmio aconteça em 23 de janeiro.

“Ainda Estou Aqui" foi lançado nos cinemas nacionais em 7 de novembro de 2024.