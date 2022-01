Ana Maria Braga imita bordão de Silvio Santos durante o 'Mais Você'

Ana Maria Braga usou o 'Mais Você' para brincar com a participação de Tiago Abravanel no BBB 22 e ainda fazer referência ao avô do artista, Silvio Santos. Em brincadeira no programa nesta quarta-feira (19), ela soltou o bordão do apresentador e dono do SBT ao vivo.

Ao lado da repórter Ju Massaoka, Ana estava conferindo alguns dos memes relacionados aos participantes do reality show. Vale lembrar que Tiago, neto de Silvio, entrou no confinamento como um dos integrantes do grupo 'Camarote'.

Legenda: Ana brincou com o meme junto da repórter Julia Massaoka Foto: reprodução/Twitter

Em um meme, um carro tinha as letras 'MA' na placa, seguidas de uma numeração semelhante a um "oi" estendido. Ana Maria caiu na risada e soltou o bordão de Silvio. "O povo é muito criativo! Ma oooooi! Adorei", disse.

No 'Mais Você'

Ainda no programa de terça-feira (18), Ana Maria Braga revelou que deve continuar recebendo os BBBs eliminados um dia após a saída da "casa mais vigiada do Brasil".

Como de costume, ela os recebe para um café da manhã, no qual discute as ações e alianças formadas no jogo.