Ana Maria Braga faz Sarah chorar no 'Mais Você' ao lembrar trajetória no BBB 21

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu a participante Sarah do BBB 21 no "Mais Você", na manhã desta quarta-feira (31). Ela foi a oitava participante do programa a sair no paredão. A brasiliense obteve 76,76% dos votos contra Juliette e Rodolffo. Apontada como uma das favoritas no começo do programa, ela admitiu que desconfiou da amizade de Juliette, e que se perdeu no jogo quando começou a jogar pelos sentimentos.

"Eu fui fiel aos meus sentimentos e errei tentando acertar. Torço para que Gil e Juliette se unam, se entendam. Eu só queria dar um abraço nele e dizer que foram os meus julgamentos que me fizeram sair. Ele não tem culpa nenhuma na minha eliminação", declarou Sarah chorando no "Mais Você".

Ana Maria Braga mostrou diferentes cenas da participação de Sarah no programa. Uma das imagens apresentadas foi uma conversa com Gilberto sobre a forma que ela falava sobre o Nordeste a forma que ela "puxava" a conversa para ela.





"Tudo que a gente falava e conversava, e não sou só eu, vi com os outros também, ela dava um jeito de rodear e puxar para ela o assunto. Comparar com coisas dela. Acho que às vezes não precisa comparar tudo com o que aconteceu na nossa a vida. A gente tem só que apoiar, concordar ou descordar", ressaltou Sarah.

A brasiliense afirmou ter julgado de forma errada as ações da bbb paraibana. "Eu julguei isso. Eu julguei o jeito dela. Posso ter sido errada em julgar a maneira dela de falar. Ela não estava fazendo de maldade, mas quando a gente tá no jogo a gente acha que tudo e estratégia".

Sarah pede desculpas por falas sobre a pandemia

Legenda: Sarah lamentou a própria fala e pediu desculpas Foto: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga relembrou as afirmações sobre a pandemia do coronavírus feitas por Sarah durante o BBB 21. Ela falou dos comentários negativos da brasiliense sobre a doença e da repercussão das revelações da sister em ter ido em festas no começo dos casos da enfermidade no Brasil. Sarah reconheceu ter errado sobre o que comentou.

"A única coisa que tenho que fazer é pedir desculpas e é do fundo do meu coração. A todas as vítimas, as famílias dessas vítimas. Quando eu entrei no programa realmente estava melhorando as coisas. Os lugares que fui eram lugares regulamentados. Não fui em festas que não estavam sendo aprovadas pelo governo. Isso não tira meu erro. Por isso tenho que pedir desculpas", declarou Sarah.

Lavando roupa suja

Em um sorteio de bolinhas com nomes do programa, Ana Maria Braga brincou com Sarah no "Mais Você". Ele teve que falar o que pensa sobre os participantes do BBB 21. Ao todo a apresentadora questionou posicionamento sobre sete pessoas do reality.

Confira depoimentos de Sara sobre sete participantes:

Pocah: "A gente teve uma rixa durante um bom tempo. Senti que foi real sim, nossa aproximação. Não acho que foi estratégia de jogo dela e nem minha"

Rodolffo: "Neste momento, estou com rancor. Não quero falar com ele, falar na cara dele. Não quero olhar na cara dele. Quem sabe daqui a um mês já tem passado esse meu rancor ai eu queira falar com ele"

Caio: "Eu sempre gostei dele de graça, mas no pouquinho tempo agora que eu sai chegou umas informações para mim sobre o caio que eu estou enxergando completamente diferente"

Thaís: "Ela nem fede e nem cheira. A gente nunca foi muito amiga, mas também não foi inimiga"

Juliette: "Tive altos e baixos com ela. Momentos que eu amava ela. Momentos que estava odiando, eu senti ranço. Hoje, eu vejo que eu errei. Pesei a mão, da mesma forma que fiz com a Carla Diaz"

Camilla de Lucas: "Camilla é uma menina maravilhosa. Zero defeitos"

João Luiz: "Para mim ele tem que ira pra final. Um menino maravilhoso"