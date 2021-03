Gilberto grita e chora em desespero no BBB 21 por saída de Sarah no paredão

Logo após a saída de Sarah do BBB 21, o pernambucano Gilberto entrou em colapso emocional. O doutorando em economia chorou e gritou pela despedida da amiga. "A culpa é minha" foi uma das frases ditas por ele. A brasiliense disputou paredão com Juliette e Rodolffo. Ela foi eliminada com 76,76% dos votos.

Ao ver a amiga saindo do reality, Gilberto retornou ao quarto cordel e gritou muito. "Era pra sair não. É minha culpa. Eu falei. Era para eu tá no paredão. Era para eu sair", disse o pernambucano amparado por João Luiz e Fiuk.

Mais calmo, Gilberto conversou com Fiuk no quarto cordel, quando o cantor e ator pediu: "Não joga isso para cima de você, não, Gil". Logo, o doutorando em economia avaliou os últimos momentos do jogo.





"Que as coisas aqui dentro, os rumos das coisas aqui dentro, mudam muito rápido e não dá para afirmar, ou achar que sabe nada, não. E que a Sarah era a eliminada e que era sobre confiança", apontou o pernambucano avaliando discurso de eliminação feito por Tiago Leifert.

Na sequência, Gilberto analisou: "Saímos como dois traidores, Sarah e eu", afirmando que será o próximo a sair do programa.

Juliette avalia postura de Sarah

Legenda: Juliette conversou com Camilla de Lucas após saída de Sarah Foto: Reprodução/TV Globo

Em conversa com Camilla de Lucas sobre Sarah, a paraibana Juliette conversou sobre a saída da brasiliense. A sister avaliou algumas situações da consultora de marketing digital na casa, e opinou: "Eu não sei o que fez ela sair e ele ficar. Eu não sei, porque eu vi poucas coisas. Eu estou falando exatamente a minha visão. Totalmente aberta".

Juliette declarou para Camilla de Lucas que sentiu olhares pesados de Sarah sobre ela. "Amiga, ela falou coisas para mim com olhar de raiva, dizendo que eu era a primeira opção dela. Como é que a pessoa num jogo, com não sei quantas pessoas, ela dormia e acordava comigo. Me tinha assim, sabia meu jogo inteiro... Dizer que eu sou a primeira opção dela por uma coisa? Eu acho isso muito forte", explica.