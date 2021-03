Após o segundo paredão com mais votos da história do BBB 21, Sarah conversou com Ana Clara no Bate-Papo BBB. O programa recebeu, virtualmente, os integrantes da banda Melim e o cantor Felipe Araújo. Os convidados repercutiram a saída da consultora de marketing digital e a movimentação da casa. A brasiliense ainda falou de futuras relações de Gilberto.

Assistindo o jogo de fora da casa, Sarah confessou que deseja uma reconciliação entre Gilberto e Juliette e declarou sua torcida pelo doutorando em Economia, seu grande aliado durante na casa.

Questionada por Ana Clara com quem Gilberto deveria formar aliança, a brasiliense respondeu rápido: "agora, vendo tudo o que está acontecendo, com a Juliette. Eu desconfiei dela, e acho que ele pode ter ido pelo meu pensamento. Acho que agora ele vai ficar meio sozinho, mesmo tendo o Fiuk perto dele... espero, de verdade, que ele vá pela cabeça dele e faça as pazes com a Juliette", relatou.





Sarah relatou que houve um momento do jogo em que Gilberto e Juliette tinham o mesmo grau de importância para ela, mas o racha do intitulado "G3" começou a partir de discordâncias entre a brasiliense e a paraibana sobre estratégias de jogo. Sarah revelou o momento em que a relação das duas desandou.

"Eu acho que imagino onde foi. Quando eu falava muito do Projota - eu não vi, por isso não podia dar certeza pra ela - que ele falava mal dela, e ela: 'não vou votar nele'. Eu falava: 'pelo amor de deus, Juliette'. Eu falei 'tem que votar nele'. Naquele momento, eu comecei a ficar: 'não é possível'. Acho que foi aí que eu comecei a desconfiar dela".