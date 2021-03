Sarah é a oitava eliminada do BBB 21 com 76,76% dos votos

Sarah Andrade foi eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21 com 76,76% dos votos na noite desta terça-feira (30). A sister estava no paredão com Rodolffo e Juliette, que tiveram 22% e 1,24%, respectivamente, e se salvaram da berlinda. Enquete do Diário do Nordeste apontou a eliminação da brasiliense.

A consultora de Marketing Digital era uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão no início do reality show. No entanto, algumas alianças, desavenças e falas polêmicas sobre Covid-19 e política fizeram Sarah sair das graças do público.

Sarah foi parar no paredão com 5 votos da casa na formação de paredão no último domingo (28). O momento foi difícil para a sister, visto que ela levou voto de Rodolffo e Caio, dupla que era considerada sua aliada.