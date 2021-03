Sarah discute com Rodolffo no BBB 21 durante programa ao vivo

No jogo da discórdia, desta segunda-feira (29), os brothers precisaram apontar quem gostariam de bloquear da vida e quem são os caça-likes da casa. Na vez de Camilla de Lucas, ela disse procurar a verdade sobre as tretas que acontecem no BBB 21 e que isso não é ficar em cima do muro.

A influenciadora digital declarou ouvir os dois lados sempre. Ela citou o desentendimento entre Sarah e Rodolffo, após o cantor votar na consultora de marketing digital, o que gerou o conflito dos dois no ao vivo.

"Eu acho que a atitude de Rodolffo, de ter votado em uma pessoa próxima, eu não faria. Não sei o motivo específico do voto do Rodolffo... Mas eu fui lá para ouvir e entender o que estava acontecendo", afirmou a influenciadora digital.

O apresentador Tiago Leifert quis saber de que lado Camilla de Lucas estava na história de Sarah e Rodolffo. "Eu acho que a Sarah estava certa porque a atitude que ele fez com a Sarah, ele fez com Juliette", respondeu a sister. "A mesma que elas tiveram comigo, semana passada", completou o cantor sertanejo.





Irritada, Sarah respondeu: "Eu nunca votei em você. Eu te defendi pra caramba. As únicas vezes que eu briguei com o Gil nessa casa foi para te defender e me arrependo amargamente de ter feito isso".

Eles continuaram discutindo sobre a indicação de Gilberto na última semana, de quando ele era líder e mandou o cantor sertanejo para a berlinda.