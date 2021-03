Gilberto pede desculpas a Juliette no BBB 21 sobre comentário de lágrimas no rosto

Após o jogo da discórdia, na noite desta segunda-feira (29) no BBB 21, Gilberto conversou com Juliette sobre a placa de caça-likes que ele deu a ela, e a sister afirmou não ter gostado.

"Essa justificativa aí, eu magoei. Vou mentir?", desabafou, explicando que, na profissão dela, dá orientações sobre como reagir para não manchar a maquiagem. "E tu diz no ao vivo que eu não limpo minha lágrima", comentou.

João Luiz, presente na conversa entre a dupla, destacou que não foi legal a atitude do doutorando em economia. Em seguida, a paraibana disparou: "Tu descredibilizou minha profissão e minhas emoções".

Gilberto falou que o momento era de forte tensão emocional. "Eu estava no auge da minha raiva. Eu falei algo e você rebateu", responde o brother.





O pernambucano justificou a situação pelas emoções sentidas contra Rodolffo. "Eu já vim cego de raiva deste que falei com Rodolffo". A paraibana argumentou: "Não tenho nada ver com Rodolffo, não". Na sequência, Gilberto pediu desculpas, afirmando ter passado do ponto.

Juliette pede que Gilberto pare com ataques

Legenda: Juliette falou dos inúmeros pedidos de desculpas de Gilberto Foto: Reprodução/TV Globo

Os nordestinos seguiram a conversa na área externa da casa do BBB 21 a respeito da relação dos dois no jogo, e a paraibana desabafou.

"Nada apaga ou justifica a forma que você tem lidado com as coisas aqui comigo. Para! Eu não sou tua mãe, eu não sou tua irmã... Para de acreditar em fofoca e agir baseado em raiva. Para de falar dos outros sem saber, para com isso. Eu estou dizendo dez vezes. Eu já disse antes", disse.

A paraibana relatou ter emoções abaladas por Gilberto: "Tu fecha teus ouvidos para mim, depois que as coisas acontecem tu vem pedindo desculpa e aí tu quer que eu te desculpe. Eu já desculpei uma, duas, três, quatro... Eu já estou machucada e calejada. Eu não aguento mais. A verdade é essa", concluiu.

O brother olhou sorrindo para Fiuk, que estava próximo a eles e disse: "Ela não vota em mim. Eu não voto nela".