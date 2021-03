Ana Clara vai apresentar o programa 'Plantão BBB' na TV Globo

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara Lima, 23, ganhou seu próprio programa na TV Globo. Ela vai apresentar o "Plantão BBB" a partir do dia 5 de abril nas tardes da emissora, logo após o "Jornal Hoje".

Programa inédito vai ser exibido especialmente no último mês do reality show e será um bate-papo descontraído sobre os acontecimentos da reta final do Big Brother Brasil (BBB) 21.

Todos os dias com um comentarista diferente e com convidados especiais, o projeto terá a visão de quem já comenta o programa nas redes sociais. Eles vão debater quem se deu bem e quem se deu mal no jogo da discórdia, articulações da formação de paredão, o resultado das provas e da eliminação, as últimas brigas que aconteceram na casa.

"Papo institucional à parte, quero dizer que hoje é um dos dias mais importantes na minha vida profissional (claro que o dia que eu recebi o convite foi mais ainda hehe)!", desabafou Ana Clara no Instagram.

Elogio de Boninho

O diretor do BBB, J.B. Oliveira, o Boninho, usou as redes sociais na madrugada de 17 de março para elogiar a apresentadora Ana Clara Lima, 23, que comanda o RedeBBB, após ela entrevistar o rapper Projota, o sexto eliminado do reality com 91,89%.

"Essa menina está merecendo mais espaço. Está dominando, Ana Clara", escreveu Boninho com emojis de palmas no Twitter. Feliz com o elogio, a apresentadora respondeu. "Hehehe chefe, 3h da manhã e você me manda uma dessas? Como eu durmo agora? Obrigada".

Carreira

Antes de comandar o programa, Ana Clara apresentou o programa Vídeo Show e retornou em 2019 ao Big Brother Brasil, programa que a revelou, para ser repórter do reality ao lado das também ex-BBBs Vivian Amorim e Fernanda Keulla.

Ana Clara ficou conhecida ao participar do BBB 18 ao lado do pai, Ayrton Lima, ficando em terceiro lugar. Na edição que ela participou a vencedora foi Gleici e o segundo lugar ficou para Kaysar.

Nem sempre vencer o Big Brother Brasil é o melhor prêmio que pode-se tirar do reality show da Globo. Muitos ex-participantes, assim como Ana Clara, fizeram tanto sucesso dentro da casa que, mesmo não tendo vencido o programa, são hoje mais lembrados do que os próprios vencedores de suas edições.

Tradicionalmente formado por um elenco de anônimos, com exceção da 20ª temporada, que recebeu convidados do mundo dos holofotes, o BBB foi responsável por mostrar ao mundo personalidades como Sabrina Sato, 39, Juliana Alves, 38, e Grazi Massafera, 38, que estão atualmente no ramo televisivo.