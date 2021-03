A noite desta segunda-feira (29) no Big Brother Brasil (BBB) 21, foi de comentários sobre Manu Gavassi e sua participação no BBB 20. Gil afirmou que no início tinha "ranço" da cantora, mas que no final acabou torcendo para ela. Fiuk disparou: "sou suspeito pra falar".

As redes sociais logo começaram a comentar novamente os rumores sobre o possível namoro entre Fiuk e Manu Gavassi. A dupla de cantores era constantemente vista junta em 2014, mas nunca confirmaram o romance.

O ator e cantor ainda falou mais sobre a passagem de Manu pelo BBB. Ele disse que se sentia "igual a ela" na edição passada, fora dos pódios de todo mundo e também ganhando fôlego no jogo só depois

Manu Gavassi mudou sua narrativa no reality após voltar do Quarto Branco e Fiuk também modificou seu comportamento neste ano após voltar do seu primeiro paredão.

Rumores

Logo após o BBB 21 começar, inclusive, internautas viralizaram novamente uma música de Manu chamada "Eu Dou Risada". Fãs atribuem a letra da canção ao relacionamento vivido pela cantora com Fiuk. A música também já foi atribuída ao ator Chay Suede.

No BBB 20, Manu causou polêmica e levantou rumores nas redes sociais ao declarar no reality que tinha sofrido um relacionamento cheio de traições. Ela não citou nomes, mas falou que foi "um cara que foi endeusado pelo Brasil". Até hoje não se sabe quem é o ex misterioso.