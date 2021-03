Sarah deve ser realmente a nova eliminada do BBB 21, segundo aponta o resultado da enquete organizada pelo Diário do Nordeste. De acordo com os números da pesquisa, que somaram 117 mil cliques até o fim da tarde desta terça (30), a analista de marketing deve levar a pior na disputa com Rodolffo e Juliette, saindo do programa com 63,8% dos votos totais no paredão.

Para quem espera por uma votação apertada, a tendência é contrária. Rodolffo, apontado como o possível eliminado nas redes sociais, recebeu apenas 31,9% das intenções de voto dos espectadores do programa.

Ainda assim, é Juliette quem desponta como a coadjuvante da berlinda da semana. Mesmo participando ativamente dos desentendimentos da "casa mais vigiada do Brasil" nas últimas semanas, a paraibana figura apenas com 4,3% dos votos do público.

Votada pelos brothers

A indicação de Sarah ao paredão aconteceu de forma, no mínimo, inusitada. Enquanto o esperado era que fosse puxada por Juliette, a brasiliense chegou a receber votos do próprio Rodolffo e de Caio, antes apontados por ela como parceiros de jogo.

Ainda ao vivo, Sarah questionou as intenções de Rodolffo e protagonizou uma das maiores brigas ao vivo da 21ª edição do programa. "Eu nunca votei em você. Eu te defendi para caramba", esbravejou a consultora de marketing digital.

Formação de paredão

Ainda no fim da noite de domingo (28), Juliette, Sarah e Rodolffo terminaram como os competidores na berlinda da semana. Indicada pelo líder Arthur, Juliette não teve autorização para participar da prova Bate e Volta.

Legenda: Sister chorou ao receber voto dos aliados no programa Foto: reprodução/Gshow

Durante votação aberta, Thaís, anjo da semana, imunizou Viih Tube. Enquanto isso, Sarah, que estava com a pulseira branca do Big Fone, foi a primeira votar, mas acabou sendo a indicada pela casa.

Sendo assim, Juliette, indicada pelo líder Arthur, e Sarah, indicada pela casa do BBB, tiveram a oportunidade de escolher em contragolpe com quem disputarão a preferência do público até terça-feira (30).

No fim, Rodolffo e Thaís foram os escolhidos e puderam participar da prova Bate e Volta. No entanto, Thaís conseguiu escapar.