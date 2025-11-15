‘Altas Horas’ reúne grandes nomes da dramaturgia e da música neste sábado (15)

Serginho Groisman recebe no "Altas Horas" deste sábado (15) grandes nomes da dramaturgia e da música, entre eles Belo, que celebra 30 anos do Soweto e 25 anos de carreira solo.

Vivendo uma nova fase como ator, Belo conta detalhes sobre Misael, seu personagem na novela "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva, também convidado da atração.

“Faço um personagem que tem tudo a ver comigo porque é um cara da comunidade. Foi um presente. Depois que fiz o teste e passei, tive que desconstruir o Belo para viver o Misael, que bebe — e eu nunca bebi na vida”, conta o artista.

No palco, Belo divide os vocais com Pablo do Arrocha na música “Quem Será”. O cantor também embala o público com sucessos como “Mega Sena”, “Porque Homem Não Chora” e “Tomara”.

Aguinaldo Silva fala sobre o processo de criação de "Três Graças", desenvolvido desde o início do ano. “Já tinha a sinopse pronta e comecei com a escrita dos capítulos”, afirma.

O autor ainda relembra sua participação em "Roque Santeiro", escrita ao lado de Dias Gomes. “Quando decidiram que a novela iria ao ar, o Dias já tinha 40 capítulos prontos e me chamou para escrever. No total, foram mais de 200.”

Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, se emociona ao falar de seu novo espetáculo, "Meu Filho é um Musical", idealizado por Paulo antes de sua morte. “Ele estava fazendo esse musical antes de partir. Veio a covid e isso ficou na minha cabeça, virou um sonho que eu achava impossível, até que fui para a televisão e veio o convite para fazer”, relembra.

Outro destaque do programa é Raul Gazolla, que fala sobre sua participação no musical "Chorus Line". Já Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, comenta seus novos projetos na música.

O "Altas Horas" também recebe a banda "Os Pitais", formada por músicos de diferentes grupos de rock — entre eles o próprio Andreas — que levam música a hospitais e instituições de saúde. No palco, eles tocam “Whisky a Go-Go”, “Primeiros Erros” e “Tempo Perdido”, e recebem João Gordo, que canta “Aluga-se” e comenta o projeto social que mantém com a esposa, distribuindo marmitas veganas a moradores de rua há quase seis anos.

Que horas começa o Altas Horas deste sábado (15)?

O Altas Horas começa a partir das 22h25 (horário de Brasília) deste sábado (15), tanto na TV Globo quanto na Globoplay.