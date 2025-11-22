‘Altas Horas’ deste sábado (22) celebra a Consciência Negra
Programa deste sábado traz depoimentos, encontros inéditos e apresentações que celebram a força da cultura negra no Brasil.
O programa ‘Altas Horas’ deste sábado (22) irá reunir diversos artistas em uma edição especial em homenagem ao Mês da Consciência Negra. Nomes como Aline Wirley, Babu Santana, Robson Nunes, Negra Li e Jessica Ellen se juntam a Serginho Groisman para celebrar diferentes gerações que marcaram a música, a dramaturgia e o audiovisual do país.
Na música, a cultura afro-brasileira será exaltada com apresentações de Aline Wirley e Karin Hils, que relembram os anos de 'Rouge'. No palco, Karin interpreta "Coisa de Pele".
A cantora Negra Li celebra os seus 30 anos de carreira cantando “Clareou”, tema de abertura da novela ‘Três Graças’, e reflete sobre sua jornada no hip hop.
Já Babu Santana revisita papéis marcantes da carreira e solta a voz em “Chocolate”, sucesso de Tim Maia, um de seus personagens no cinema.
Veja também
As atrizes Belize Pombal e Jessica Ellen interpretam versões intimistas de “Nuvem Negra” e “Zé do Caroço”, e destacam suas vivências da negritude.
Serginho Groisman também recebe Thainá Gonçalves, vencedora do reality ‘Estrela da Casa’, que canta "Deus Cuida de Mim".
Que horas começa o Altas Horas deste sábado (22)?
O Altas Horas começa a partir das 22h25 (horário de Brasília) deste sábado (22), tanto na TV Globo quanto na Globoplay.
O programa tem apresentação de Serginho Groisman e vai ao ar aos sábados, depois de ‘Três Graças’.