‘Altas Horas’ celebra a trajetória de Bruno & Marrone com encontros musicais
Programa reúne gerações do sertanejo e homenageia quase 40 anos de carreira da dupla.
O "Altas Horas" deste sábado (17) presta homenagem a quase quatro décadas de carreira de Bruno & Marrone e promove um grande encontro do sertanejo com artistas de diferentes gerações.
Além da dupla, Serginho Groisman recebe Enzo Rabelo, filho de Bruno; Breno Ferreira, sobrinho de Marrone; Diego & Victor Hugo; Hungria; Yasmin Santos e Zé Vaqueiro.
No palco, Bruno & Marrone revisitam sucessos que marcaram a carreira, como “Que Pescar Que Nada”, “Doce Desejo”, “Vida Vazia”, “Por Um Minuto” e “Choram as Rosas”, além de dividirem histórias da trajetória e da parceria construída ao longo dos anos. “Não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos de fé”, resume Marrone.
A edição é marcada por encontros especiais, alguns inéditos. A dupla canta “Filho Pródigo” ao lado de Enzo Rabelo; “24 Horas de Amor” com Breno Ferreira; “Facas” com Diego & Victor Hugo; “Dormir na Praça” com Hungria; “Apenas Um Sorriso” com Yasmin Santos; e “Boate Azul” com Zé Vaqueiro.
Os convidados também comentam suas próprias trajetórias e a influência do sertanejo em suas formações musicais. Hungria fala sobre a proximidade do Distrito Federal com Goiânia, enquanto Yasmin Santos relembra a descoberta do gênero no litoral paulista e cita Marília Mendonça como referência.
Diego & Victor Hugo, que celebram 15 anos de carreira, recordam o início no pagode antes de se firmarem no sertanejo.
Enzo Rabelo e Breno Ferreira representam a nova geração, dando continuidade ao legado familiar e artístico que atravessa o programa.
Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado?
O Altas Horas começa a partir das 22h50, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay.