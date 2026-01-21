Aline Campos foi chamada para BBB 26 após recusa de Gretchen

Eliminada nessa terça-feira (20) do BBB 26, Aline Campos foi a última participante do grupo Camarote a ser procurada pela Globo para integrar o elenco do reality. A atriz e ex-bailarina do “Domingão do Faustão” só recebeu o convite após Gretchen recusar a proposta para entrar no programa. A informação é do colunista Gabriel Vaquer.

Segundo ele, a negociação com Aline aconteceu apenas no início de dezembro, pouco mais de um mês antes da estreia do Big Brother Brasil. A emissora tentou até o limite viabilizar a participação de Gretchen, mas a cantora optou por não aceitar o convite neste momento.

Além da insegurança em relação à exposição no reality, Gretchen também tinha compromissos comerciais firmados com marcas, impulsionados por sua forte presença nas redes sociais. Com a recusa, a Globo procurou Aline Campos imediatamente, tratando-a como uma alternativa viável para o perfil desejado.

Internamente, a direção do BBB 26 avaliava que Aline e Gretchen compartilham características semelhantes, como personalidade forte e o fato de já terem sido símbolos sexuais em diferentes fases da carreira.

Veja também Zoeira Aline é a primeira eliminada do BBB 26 Zoeira Relembre trajetória de Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26 Zoeira BBB 26: Tadeu destaca em discurso que 1º Paredão é o maior medo de todo participante

Trajetória de Aline Campos

Aline Campos tem 38 anos e iniciou sua trajetória artística como bailarina do “Domingão do Faustão”. Em 2014, ganhou projeção nacional ao protagonizar um comercial de cerveja como a personagem Verão, o que impulsionou sua carreira na televisão.

Nos anos seguintes, participou de programas humorísticos como “Vai Que Cola” e “Pânico na Band”, além de atuar no cinema em produções como “Os Farofeiros” e “Os Farofeiros 2”. Até 2021, ela utilizava o sobrenome do ex-marido, Rodrigo Riscado, mas decidiu retomar o nome de solteira, apesar de manter uma boa relação com ele.