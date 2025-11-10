Adolescente fã de Sherlock Holmes viraliza em foto 'misteriosa' na cena do roubo do Louvre

Três semanas após o assalto ao Museu do Louvre, em Paris, a identidade do misterioso “homem do chapéu” finalmente foi revelada. O jovem elegante que aparecia nas fotos feitas no dia do crime é Pedro Elias Garzon Delvaux, de 15 anos, morador de Rambouillet, cidade próxima à capital francesa.

Fã de Sherlock Holmes e Hercule Poirot, Pedro contou à agência Associated Press que havia planejado visitar o museu com a família, mas encontrou o local fechado. "Não sabíamos que tinha havido um assalto", disse.

Enquanto perguntava aos policiais o motivo do bloqueio, um fotógrafo da AP registrou sua imagem, que logo viralizou.

O adolescente descobriu a repercussão dias depois, quando um amigo enviou a foto com a pergunta: "É você?". O registro já acumulava milhões de visualizações no TikTok. "Fiquei um pouco surpreso", afirmou.

A fama aumentou quando sua mãe avisou que ele havia aparecido no The New York Times. "Foi marcante, porque leio o jornal e não é todo dia que você aparece no New York Times", contou.

"Algumas pessoas disseram: 'Você virou uma estrela'. Fiquei espantado que só com uma foto se possa ficar famoso em poucos dias".

Sobre o visual marcante, colete e chapéu fedora, Pedro explicou: "Gosto de ser elegante", afirmou. "Vou à escola assim".

Diante das teorias que circularam na internet, algumas insinuando que ele seria um detetive de verdade ou até uma criação de inteligência artificial.

O jovem optou por manter o mistério: "Não quis dizer logo que era eu. Essa foto tem um mistério, e o mistério precisa durar".