Acompanhe a Prova do Líder do BBB 26 desta quinta (05/02)
Dinâmica exige agilidade e concentração dos participantes.
Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputam a quarta Prova do Líder nesta quinta-feira (5). Em busca da liderança, eles precisam de agilidade e concentração para garantir uma série de privilégios, inclusive, a permanência no reality por mais uma semana.
O vencedor ainda poderá indicar um brother para o paredão, assim como fazer a escolha de quem aproveitará o VIP ao seu lado.
Nesta quarta prova, eles precisam de agilidade e XXXX. Todos/apenas X brothers puderam participar na prova que foi jogada de forma individual/em dupla.
Entenda a dinâmica
Os brothers serão divididos em baterias (1 a 10 na primeira, 1 a 9 na segunda) e entram nas cabines conforme os coletes.
De costas, o desafio é resgatar 6 chaveiros com uma vara de pescar. Cada chaveiro tem um código que deve bater com os cadeados. Só 1 chance em 6 de acertar. Os dois primeiros a sair e bater no botão avançam.
Os brothers se dividiram em duas baterias. Confira:
Coletes brancos:
1 - Leandro Boneco 2- Solange Couto 3 - Gabriela 4 - Edilson 5 - Marcelo 6 - Jonas Sulzbach 7 - Sol Vega 8 - Ana Paula Renault 9 - Milena 10 - Juliano Floss
Coletes pretos:
1 - Maxiane 2- Babu Santana 3 - Chaiany 4 - Breno 5 - Marciele 6 - Sarah Andrade 7 - Jordana 8 - Alberto Cowboy 9 - Samira
Avancaram para seminifinal Jonas, Sol Vega, Marciele e Chaiany. A final foi disputada entre Jonas e Marciele, com o brother levando a melhor e garantindo a liderança.