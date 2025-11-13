Diário do Nordeste
‘A Fazenda 17’: Saory Cardoso vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

A influenciadora disputou o chapéu com Toninho Tornado e Carol Lekker.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Saory comemora a vitória na prova.
Legenda: Os perdedores da prova se juntam a Matheus Martins na roça desta quinta-feira (13).
Foto: Reprodução / TV Record.

A cirurgiã-dentista Saory Cardoso venceu a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (12) em "A Fazenda 17" e conquistou o tão cobiçado chapéu após uma disputa acirrada com Toninho Tornado e Carol Lekker.

O resultado vai de encontro com a enquete promovida pelo Diário do Nordeste, que também escolheu Saory como a favorita a conquistar a vitória na prova.

Os perdedores se juntam a Matheus Martins na roça desta quinta-feira (13).

Como foi a prova do fazendeiro

Os participantes tinham que memorizar diferentes funções de um determinado app exibidas no telão. Em seguida, eles deveriam correr por um circuito com dutos e bases, onde recolheram bolinhas coloridas que representam cada uma dessas funcionalidades. A cada rodada - foram três no total - a dificuldade aumentava, e a concentração foi essencial.

Além de testar a memória, os peões precisavam acertar os alvos com as bolinhas certas. Aquele que acumulasse mais pontos ao fim das rodadas conquistaria o chapéu de Fazendeiro da semana.

Saory conquistou 29, numa disputa acirrada com Toninho, que pegou 28 bolinhas na última rodada.

