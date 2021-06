CoronaVac é segura e induz resposta imune em crianças e adolescentes, diz estudo

Um estudo divulgado, nesta segunda-feira (28), em uma das revistas científica mais importantes do mundo, The Lancet, aponta que a vacina CoronaVac , desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, é segura e capaz de gerar resposta imune em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos .

Os resultados foram obtidos através de ensaios clínicos de Fase 1 e 2 com 552 participantes entre outubro e dezembro de 2020, na província de Hebei, China.

Segundo a pesquisa, a taxa de soroconversão de anticorpos neutralizantes, que indica a produção de anticorpos contra o antígeno do coronavírus, em crianças e adolescentes, foiapós 28 dias da vacinação comdo imunizante.

Em relação à segurança da vacina, as reações adversas observadas foram de leves a moderadas. Apenas 1% dos voluntários apresentaram reação adversa de nível maior e, na maior parte dos casos, foram relatadas dor no local da aplicação (13%) e febre (5%).



O estudo foi conduzido por pesquisadores da Sinovac Biotech, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Hebei, Institutos Nacionais de Controle de Alimentos e Medicamentos de Pequim, Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Zanhuang e o Beijing Key Tech Statistics Technology.

Butantan submete dados à Anvisa

Segundo o Instituto Butantan, os dados relativos ao estudo de Fases 1 e 2 da CoronaVac em crianças e adolescentes já foram encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) A adoção do imunizante no Plano Nacional de Imunizações (PNI) cabe agora à agência e ao Ministério da Saúde.



Até agora, segundo a Anvisa, a Pfizer é a única vacina dentre as disponíveis no País que já tem autorização para ser usada entre 12 e 17 anos. O Rio foi a primeira capital a anunciar calendário para a vacinação desse grupo: a previsão atual é de imunização em setembro.