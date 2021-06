UFMG desenvolve teste para diagnosticar Covid-19 que custa menos de R$ 1

Conforme o coordenador da pesquisa que deu origem ao kit de diagnóstico, professor Rodolfo Cordeiro Giunchetti, do Departamento de Morfologia do ICB, a tecnologia desenvolvida é baseada na detecção de anticorpos .

Segundo o cientista, o grupo de pesquisadores já estão em contato com empresas brasileiras para a produção industrial do kit. “Depois dessa etapa, o teste chegará rapidamente ao mercado e poderá melhorar a atuação do SUS no combate à pandemia", conclui o professor integrante do ICB.