'Vila fantasma': um mês após deslizamento e mortes em Aratuba, área segue com casas abandonadas

Os arredores de onde há um mês aconteceu um deslizamento de terras seguido de mortes em Aratuba, no Ceará, indicam a continuidade de um cenário de abandono. Ainda com escombros e casas abandonadas por moradores que temem novas tragédias, o local se assemelha a uma 'vila fantasma'.

A reportagem da TV Verdes Mares esteve na região neste sábado (15) e conversou com populares que passavam pelo local. Comércios no entorno permanecem fechados.

Legenda: A pequena cidade serrana vive um cenário de famílias desalojadas, casas interditadas e perigos iminentes. Foto: Fabiane de Paula

Na fala dos poucos que ainda visitam a área é possível perceber a tristeza a partir das lembranças do que aconteceu na tarde de 16 de março de 2023.

"Eu morava aqui há 25 anos. Agora vou fazer 50 anos e tudo meu está aqui. É uma tristeza. Não tem um pé de cristão, foi embora todo mundo. Pessoal chora direto. Pessoal que saiu daqui e não se acostumou, mas fazer o que, né?" (sic), disse João Nacélio da Silva

Antonio Marcos Martins participou do resgate no dia da tragédia e disse que "é impossível não lembrar do que aconteceu".

Antonio Marcos Funcionário público que ajudou no resgate Cheguei aqui no espaço e um rapaz gritou meu nome Eu comecei a cavar e o pessoal gritava: tem gente aqui. Larguei tudo e vim ajudar.

Legenda: Casas no entorno seguem desabitadas Foto: Isaac Macedo

Foto: Isaac Macedo

A Prefeitura de Aratuba decretou estado de emergência por 90 dias, a partir da tragédia. 15 residências familiares foram desalojadas, destas, duas casas totalmente destruídas e 13 interditadas com risco iminente de colapso.

RESIDÊNCIAS ATINGIDAS

Três pessoas morreram no dia 16 de março de 2023, após um deslizamento de terras atingir duas residências em Aratuba, no Maciço de Baturité. As vítimas eram uma mulher de 21 anos e duas crianças, de 2 e 8 anos.

Na época, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma barreira desabou e atingiu os imóveis na localidade de Mussum, próximo ao bairro Centro.

Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, foram os mortos identificados na tragédia.

Pelo menos outras quatro vítimas foram socorridas, com ferimentos, e sobreviveram.

Legenda: Moradores foram desalojas devido aos riscos de desabamento Foto: Fabiane de Paula

O menino Antônio Guilherme sonhava em aprender a ler, conforme relatado pela professora Elisangela Tavares. O pequeno foi descrito como esperto e carinhoso pela docente.

Com apenas 12 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), todos em Aratuba se conheciam, conforme relatado pela professora. Os habitantes do município seguem enfrentando o luto pela tragédia sem precedentes na localidade.