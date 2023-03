Governo do Ceará monitora quatro municípios com risco devido às chuvas; veja quais são

O Governo do Ceará atualmente monitora quatro municípios classificados como ponto de risco no Estado devido às fortes chuvas desta semana. Aratuba — onde morreram três pessoas em deslizamento —, Itapipoca, Uruburetama e Pacatuba estão recebendo ações emergenciais.

"Foram distribuídos colchões, kits de higiene, água e cestas básicas para o já atingidos pelas fortes chuvas e ficaram desabrigados ou desalojados. Os afetados estão sendo abrigados em casas de familiares, locais públicos e pousadas locais, dependendo da circunstância", informou o governo.

As medidas foram divulgadas após reunião do governador Elmano Freitas com Casa Civil, Bombeiros, Defesa Civil, Funceme, Cogerh, Secretaria das Cidades, Secretaria de Proteção Social e Sup de Obras Públicas.

Ficou definido um Grupo de Trabalho de "atividade ininterrupta para mapeamento e atendimento de emergências".

"O Governo vai enviar para a assembleia uma lei solicitando que seja concedida a autorização de pagamento do aluguel social para famílias de cidades que possam a vir decretar estado de emergência. Paralelo a isso será enviado projeto de construção de casas populares nos municípios afetados pelas enxurradas", diz a gestão.

Prefeitos em alerta

Em visita a Aratuba, no Maciço de Baturité, o governador Elmano de Freitas informou que a prioridade é dar assistências às famílias desabrigadas e moradoras de áreas de risco.

"Vamos dialogar com as famílias e ouvi-las para garantir alimentação, aluguel social e ver a possibilidade de adquirir ou construir casas", informou.

O chefe do Executivo Estadual disse que já alertou todos os prefeitos do Ceará sobre uma chuva prevista para cair entre sábado e domingo, principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba e Cariri.