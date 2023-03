Governo do Estado anuncia envio de donativos e profissionais para atendimento a vítimas em Aratuba

A secretária da Proteção Social do Estado, Onélia Santana, anunciou, na manhã desta sexta-feira (17), o envio de donativos para as famílias atingidas pelas chuvas em Aratuba, no Maciço de Baturité.

Nesta sexta, o governador Elmano de Freitas faz reunião com representantes de diversos órgãos para tratar sobre os impactos das precipitações. A Governo avalia as ações realizadas até agora em cidades mais atingidas pelas chuvas, como Aratuba, Pacatuba, Itapipoca e Uruburetama. O resultado dessa reunião deve ser anunciado no decorrer do dia.

Além dos donativos, Onélia Santana disse que serão enviados a Aratuba profissionais para realizar atendimento psicossocial. Pelo menos 45 pessoas foram desalojadas provisoriamente pela Defesa Civil após o deslizamento de terra que atingiu casas na quinta-feira (16). Ao todo, três pessoas morreram e três ficaram feridas.

"A Secretaria da Proteção Social envia, na manhã desta sexta-feira, mais suporte para as vítimas e famílias atingidas pelas enchentes do município de Aratuba. Além de profissionais para realizar o atendimento psicossocial deslocados para a cidade ainda na quinta-feira, são enviados hoje itens de vestuário, materiais de limpeza e higiene, colchões e cestas básicas. Minha solidariedade ao povo de Aratuba e meus sentimentos às vítimas, famílias e amigos de todos e todas atingidos pelas enchentes ocorridas no município", anunciou a secretária, pelo Instagram.

MORTES APÓS DESLIZAMENTO DE TERRA

Após fortes chuvas, o deslizamento de terra atingiu duas residências em Aratuba e deixou três pessoas mortas na tarde dessa quinta. As vítimas são uma mulher de 21 anos e duas crianças, de 2 e 8 anos.

Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, foram os mortos identificados na tragédia.