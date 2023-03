Chuva em Aratuba: pelo menos 45 pessoas ficam desalojadas após deslizamento de terra

Chega a 45 o número de pessoas desalojadas após o deslizamento de terra que atingiu casas em Aratuba, no Maciço de Baturité. A tragédia deixou três pessoas mortas, nessa quinta-feira (16). O balanço é da Defesa Civil do Estado, que permanece na região para trabalho preventivo e de mitigação dos danos.

As famílias removidas provisoriamente ocupam a rede de hotelaria do Município e recebem auxílio da Prefeitura até conseguirem entrar no programa de aluguel social, conforme informações da TV Verdes Mares.

Os imóveis desocupados passam por vistoria para identificar situações de risco, um dia após as fortes chuvas que atingiram o Município. Conforme o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Haroldo Gondim, choveu cerca de 54 milímetros em pouco mais de 1 hora, causando um movimento de massa que ocasionou o deslizamento de terra.

"As chuvas iniciaram por volta de 9 da manhã. E só de meio-dia a uma e 15 da tarde choveu 54 milímetros. Então foi o suficiente para comprometer essa região de Aratuba e causar esse movimento de massa, que foi o que causou esse deslizamento sobre duas casas, onde moravam seis pessoas, e dessas, três vieram a óbito", disse o coordenador em entrevista ao Bom Dia Ceará.

Já a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou 39 milímetros de chuva nas últimas 24 horas em Aratuba. A cidade continua na lista de regiões com aviso de chuvas intensas.

Instalação de lonas

Ainda conforme o tenente-coronel Haroldo, o trabalho preventivo da Defesa Civil para conter o movimento de massa teve início ainda na quinta, logo após a chegada das equipes ao local. Na manhã desta sexta-feira (17), embora com céu claro em Aratuba, o trabalho consiste na instalação de lonas para conter novas infiltrações do terreno.

"A gente vê que é uma região bastante íngreme e que tem risco ainda de movimento de massa. Vamos pegar lonas de 6 metros por 100, vamos estendê-las para diminuir as infiltrações no barreiro para tentar conter porque não sabemos [se choverá]. Há previsão de chuva para os próximos dias, então temos que fazer esse trabalho paliativo até que a prefeitura consiga fazer algo mais definitivo", disse.

Tragédia

O deslizamento de terra que atingiu duas residências em Aratuba, no Maciço de Baturité, deixou três pessoas mortas na tarde da quinta-feira. Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, foram os mortos identificados na tragédia.

Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou o caso e disse que "as forças de segurança do Governo do Estado, além de Defesa Civil e Samu, imediatamente se deslocaram para o município para o resgate de possíveis feridos", escreveu. O chefe do executivo prestou seus sentimentos e pesar aos familiares, amigos e toda a população de Aratuba.

O governador cancelou agenda em São Paulo para acompanhar, no Ceará, a situação do Maciço de Baturité.

Após o deslizamento, a Prefeitura de Aratuba decretou três dias de luto oficial. De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, a região já era considerada de risco.