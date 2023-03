Após tragédia, Prefeitura de Aratuba cancela festa de aniversário da Cidade

Após a morte de três pessoas vítimas de deslizamento de terra, nessa quinta-feira (16), a Prefeitura de Aratuba, no Maciço de Baturité, cancelou a programação marcada para comemorar os 66 anos de emancipação política do Município.

A agenda contava com uma festa beneficente, marcada para os dias 31 de março e 1º de abril, em que se apresentariam Solange Almeida, Taty Girl, Zé Cantor, Toca do Vale e outras atrações.

"Em virtude dos acontecimentos na nossa cidade estamos cancelando as festividades dos 66 anos de emancipação política de Aratuba", publicou a Prefeitura nas redes sociais.

Legenda: Festa é cancelada após tragédia em Aratuba Foto: Reprodução Instagram

Tragédia em Aratuba

O deslizamento de terra que atingiu duas residências em Aratuba deixou três pessoas mortas, na tarde da quinta-feira. Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, foram os mortos identificados.

Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou o caso e disse que "as forças de segurança do Governo do Estado, além de Defesa Civil e Samu, imediatamente se deslocaram para o município para o resgate de possíveis feridos", escreveu. O governador cancelou agenda em São Paulo para acompanhar, no Ceará, a situação do Maciço de Baturité.

A Prefeitura decretou três dias de luto oficial. Conforme a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, a região já era considerada de risco.