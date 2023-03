Elmano cancela agenda em São Paulo e volta ao Ceará para acompanhar caso de Aratuba

Em agenda na região Sudeste, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), cancelou agendas previstas para esta sexta-feira (17) em São Paulo e está retornando, no fim da noite desta quinta, a Fortaleza. A razão da mudança de planos é o momento de fortes chuvas e a grave situação do município de Aratuba, na região do Maciço de Baturité.

O município registrou três mortes, entre elas duas crianças, além de outros feridos, depois de um deslizamento de terra na localidade de Mussum, próximo ao bairro Centro. Na manhã desta sexta, o governador Elmano deverá ir ao município para acompanhar os trabalhos dos órgãos públicos após o incidente.

Por meio de suas redes sociais, o governador lamentou a tragédia que resultou no falecimento de uma mulher e duas crianças.

Além do caso de Aratuba, o governador acompanhará a situação das fortes chuvas que estão caindo em todo o Estado do Ceará. Há relatos de complicações após chuvas em outros municípios como Pacatuba, Caucaia, na RMF, e Cariré, na região Norte do Estado.

