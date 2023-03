'Nunca tinha visto isso em toda a minha vida', diz dona de casa que teve muro desabado em Pacatuba

As chuvas intensas que caíram sobre o Ceará nesta quinta-feira (16) provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e desabamentos em diferentes regiões do Estado. Os prejuízos são imensuráveis, uma vez que, para além das mortes provocadas, foram destruídos os lares de algumas pessoas e arruinado pertences de estima e documentos importantes. É o caso, por exemplo, de Fátima da Silva, 65, que sentiu a vida ruir ao ver sua casa completamente alagada.

"Minha casa alagou todinha. Perdi geladeira, fogão, televisão, perdi tudo. 'Só' minha vida que ainda está aqui", desabafou a aposentada. Além do alagamento, o muro frontal da casa de dona Fátima desabou devido às chuvas.

Legenda: A casa de Fátima também sofreu um desabamento, de um dos muros que circundam o imóvel. Foto: Thiago Gadelha

"Desde ontem que chove aqui. E aqui, toda vez, quando chove, tem essa 'arrumação'. Mas hoje foi demais. Muita chuva, muito trovão. Parece que 'arrombou' um açude por aí, veio muita água", lembrou a mulher. Outra preocupação sentida por ela foi com os bens de estima de seu marido, Francisco. "Meu 'veim' ficou agoniado com as coisinhas dele".

Legenda: Francisco, esposo de Fátima, em meio aos destroços que restaram em sua casa, após o alagamento. Foto: Thiago Gadelha

Moradora da região há 32 anos, a aposentada disse que foi a primeira vez que presenciou um desastre do tipo ali. "Nunca tinha visto isso em toda a minha vida", declarou ela, que deve buscar refúgio, agora, na casa de um neto.

'Açudes que transbordaram'

Em nota, a prefeitura de Pacatuba atribuiu o impacto das chuvas no município à "proporção de açudes que transbordaram". "Felizmente, não ocorreu nenhum registro de óbito ou graves acidentes com os moradores. Está sob controle. A chuva, no exato momento dessa nota, parou", informou o Executivo municipal, sem dar mais detalhes.