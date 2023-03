Mãe e filho morreram em deslizamento de terra enquanto se preparavam para dormir, lamenta marido

Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, que morreu com o filho João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, em um deslizamento de terra em Aratuba, havia acabado de colocar a criança para dormir quando ocorreu a tragédia. A informação foi dada pelo marido dela e pai do menino, o agricultor Francisco Jario, 32.

Com o deslizamento de terra, além de Samara e João Gabriel, outra pessoa morreu e três ficaram feridas. Pelo menos 45 pessoas ficaram desabrigadas, conforme balanço da Defesa Civil.

"A Samara foi colocar o João Gabriel para dormir. A casa desmoronou de lá de cima da minha, juntou barreira, tudo. Aí da pressão da casa, só do vento mesmo, me jogou lá no outro lado. Fiquei com um arranhado aqui na barriga, nas costas. Aí eu peguei e acionei o Samu e os bombeiros para o resgate. Eles já estavam soterrados", desabafou o agricultor Francisco Jario, 32.

O casal estava junto há nove anos. Jario morava no local desde que nasceu. Por enquanto, ele ficará com parentes, até que possa se reerguer. Ele saiu apenas com alguns ferimentos e chegou a ajudar pessoas que estavam soterradas.

"Nos outros invernos chovia o mesmo tanto, mas fizeram uma casa em cima em local proibido porque lá tinha muito entulho, aí quando a chuva bateu, não tinha pra onde correr", avalia.

Recém-nascida em UTI

Uma das três vítimas feridas no deslizamento de terra em Aratuba no Ceará, a recém-nascida com menos de um mês de vida permanece internada no Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.

Segundo a enfermeira Miqueline Mendonça, que é parente dos pais da criança, ela deve ficar cerca de cinco dias em observação por ter aspirado terra durante o soterramento. A mãe da menina, que acompanhou a internação, precisou retornar a Aratuba para o velório e sepultamento do outro filho, que morreu na tragédia.

Após o deslizamento, a secretária da Proteção Social do Estado, Onélia Santana, anunciou, na manhã desta sexta-feira (17), o envio de donativos para as famílias atingidas pelas chuvas em Aratuba, no Maciço de Baturité.

Além dos donativos, Onélia Santana disse que serão enviados a Aratuba profissionais para realizar atendimento psicossocial. Pelo menos 45 pessoas foram desalojadas provisoriamente pela Defesa Civil após o deslizamento de terra que atingiu casas na quinta-feira (16). Ao todo, três pessoas morreram e três ficaram feridas.