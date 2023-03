Aratuba e Pacatuba estão entre as 123 cidades do CE com alertas de chuvas intensas até segunda (20)

Há perigo de chuvas intensas, quando acontecem precipitações de 100 milímetros (mm) e ventos de até 100 km/h, em 123 cidades cearenses até a segunda-feira (20), como aponta um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, o Estado tem mais 2 comunicados sobre chuvas expressivas até este sábado (18).

Os avisos coincidem com o período em que algumas cidades cearenses, como Aratuba, Pacatuba e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sofrem com os efeitos da queda intensa de água em pouco tempo.

Em Aratuba, por exemplo, 3 pessoas morreram durante uma chuva de 120 mm em 24h, entre a quinta (16) e a sexta-feira (17). Nova Russas (125 mm) e Quixeré (124) tiveram os maiores acumulados no período, conforme o monitoramento da Funceme.

Em geral, os avisos de chuvas intensas emitidos pelo Inmet compreendem apenas 24h, mas desta vez o comunicado no nível de “perigo” está válido por cerca de 72h para 123 municípios. Confira a lista:

Perigo de chuvas intensas

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Alto Santo

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Banabuiú

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Poranga

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

O Inmet orienta que a população desses lugares não deve se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento e nem estacionar próximo a torres de transmissão. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos em casos de fenômenos intensos.

Contatos de emergência

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Todo o território cearense está no mapa que indica a previsão de chuvas intensas, em níveis diferentes, até às 10h deste sábado (18). Em “perigo potencial”, estão 69 cidades do Ceará – do litoral à região Norte – onde pode ter até 50 mm por dia, mas com baixo risco de prejuízos.

Para o mesmo período, há segundo aviso de “perigo” de chuvas intensas, com precipitações entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h. Para esses locais, há risco de quedas de árvores e alagamentos, por exemplo.

São cidades do Norte, Noroeste, Centro-Sul, Sul e Sertões, como Crato, Juazeiro do Norte, Granja, Iguatu, Jaguaribe e Jijoca de Jericoacoara, por exemplo.

Chuvas 2023

O principal fator que favorece as chuvas no Ceará, entre os meses de fevereiro e maio, é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que acontece devido ao aquecimento do oceano.

“O Oceano Atlântico continua aquecido e deve ser assim até, pelo menos, o dia 19 com mais intensidade, principalmente, no Ceará e causando chuvas de até 100 mm”, frisa Flaviano Fernandes, meteorologista do Inmet sobre o momento atual

Outro fenômeno apontado pelo especialista é a Oscilação de Madden e Julian, que atua pelo globo terrestre. Nesse caso, o efeito dura entre 30 e 40 dias e causa um aumento da nebulosidade no Nordeste.

“É um fenômeno que ocorre em todo o globo e está mais ativo no Ceará, atuante no Nordeste, nesses 15 dias. Depois deve diminuir”, estima sobre a segunda metade de março.

Previsão do tempo

As condições do tempo analisadas pela Funceme apontam boas condições de chuva, pelo menos, até domingo (19), no Estado, de fraca a forte. Nesta sexta, por exemplo, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Já no sábado (18), a previsão do tempo indica céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. O domingo (19) deve ter céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

