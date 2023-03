Chuva que causou alagamentos em Pacatuba foi a 3ª maior do CE em 24h; veja volumes por município

Os moradores da cidade de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), viram a água invadir as casas e causar transtornos na CE-060 nesta quinta-feira (16). Os dados de hoje mostram que o município registrou a 3ª maior chuva do Estado. Foram 120 milímetros (mm) entre às 7h do dia até às 7h desta sexta-feira (17).

Os dados são do monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 10h12, e a sequência das cidades pode alterar durante o dia com a apuração dos postos de coleta. Choveu em 120 dos 131 municípios apurados até o momento.

Legenda: Moradores tiveram prejuízos materiais com as chuvas em Pacatuba Foto: Thiago Gadelha

Nova Russas aparece no topo da lista com 125 mm e, na sequência, Quixeré com 124 mm. Pacatuba, onde moradores relataram ao Diário do Nordeste a perda de móveis, eletrodomésticos e os transtornos com o grande volume de água em pouco tempo, teve 120 mm.

Ranking de chuvas

Nova Russas: 125 mm

Quixeré: 124

Pacatuba: 120

Granja: 112 mm

São Benedito: 106 mm

Meruoca: 104 mm

Senador Sá: 101 mm

Miraíma: 100 mm

Crateús: 97 mm

Tamboril: 93 mm

O Ceará teve 8 municípios com 100 mm de chuva ou mais em 24h e o efeito disso resultou em alagamentos, deslizamentos e prejuízos às famílias. Com as chuvas, 3 pessoas perderam as vidas em Aratuba, na RMF, onde também 45 pessoas estão desalojadas.

Ainda em atualização, o posto na sede de Aratuba mostra um acumulado de 74 mm em 24h. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Haroldo Gondim, informou que essa chuva foi muito concentrada.

No caso, choveu 54 mm entre 12h e 13h15, o que causou um movimento de massa e, assim, o deslizamento de terra.

Previsão do tempo

As condições do tempo analisadas pela Funceme apontam boas condições de chuva, pelo menos, até domingo (19), no Estado, de fraca a forte. Nesta sexta, por exemplo, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Já no sábado (18), a previsão do tempo indica céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. O domingo (19) deve ter céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Isso acontece por causa da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que causa áreas de instabilidade atmosférica, além da atuação do sistema de brisa e de efeitos locais, como relevo, temperatura e umidade.

