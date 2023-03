Mulher e crianças mortas em deslizamento são enterrados em Aratuba

A mulher e as duas crianças mortas em um deslizamento de terra em Aratuba, no Interior do Ceará, foram enterrados nesta sexta-feira (17) no Cemitério São João Batista, no Centro do município. O enterro ocorreu no início da tarde, um dia após o incidente da quinta (16).

Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, filho de Samara, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, morreram na tragédia.

A Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros seguem atuando na região durante o dia, avaliando alguns imóveis, isolando áreas e trabalhando no território em que ocorreu o deslizamento.

Quinze residências familiares foram desalojadas. Desse total, duas casas totalmente destruídas e 13 interditadas com risco iminente de colapso.

Estado de emergência

A pequena cidade de Aratuba, no Maciço de Baturité, no Ceará, nesta sexta-feira (17), vive o luto da tragédia vivenciada na quinta-feira, quando três pessoas; uma mulher e duas crianças, de 2 e 8 anos; morreram soterradas após fortes chuvas.

Diante da situação, a Prefeitura decretou estado de emergência por 90 dias e o governador do Estado, Elmano de Freitas, em visita ao local, garantiu trabalhar para homologar o decreto o mais rápido possível.

No decreto assinado pelo prefeito Joerly Rodrigues Victor, a gestão argumenta que o município, na quinta-feira, foi “tomado por uma grande quantidade de água, causando danos em propriedades particulares, comprometimento da rede elétrica, destruição/danificação de casas e utensílios domésticos populares”.

