'Todo mundo falando árabe pelas ruas e gritando', diz cearense de férias no Marrocos

Uma cearense e a família foram pegas de surpresa com o terremoto que acometeu o Marrocos. Laura Céspedes é uma empresária e viajou de férias com a família para Marrakech. Em entrevista à TV Verdes Mares, neste sábado (9), ela relatou os momentos de apreensão que viveu.

"Começaram os tremores muito fortes, a gente nunca tinha vivido isso. As paredes, o chão, os lustres, tudo era um barulho muito forte. A reação de algumas pessoas foi descer do prédio, a nossa foi deitar no chão. Logo que os tremores pararam, todas as pessoas saíram fugindo pela rua, muitos gritos, muitas crianças, mulheres chorando. Para a gente foi uma situação ainda mais desesperadora, porque não teve nenhuma estrutura de auxílio para onde teria que ir ou fugir, a gente não entendia nada, todo mundo falando árabe pelas ruas e gritando", relatou.

Laura viaja com mais 4 pessoas de férias. "A gente encontrou uma área aberta para ficar numa rua com muita gente e ficamos lá até muito tarde da madrugada esperando sair alguma notícia. Demorou muito tempo para sair em sites oficiais alguma informação, então optamos por ficar em um lugar que não tivesse nada para cair na gente", relatou.

Laura contou que já voltou ao hotel, contudo, uma das pessoas do grupo no qual viaja está grávida e não há como retornar ao Brasil, pois o aeroporto está sem voos.

"A gente tentou contato com as autoridades, mas não conseguimos ajuda. Todas as pessoas fugiram para o aeroporto, então o aeroporto está um caos, não tem voos, não tem espaço para todo mundo. Uma das pessoas do nosso grupo está grávida, tem idosos e a gente não tem o que fazer, a gente está aqui esperando ajuda e desesperados", concluiu.

O Diário do Nordeste procurou o Ministério das Relações Exteriores sobre a situação da cearense e aguarda resposta.

Assuntos relacionados

Não há registro de brasileiros entre as vítimas, diz embaixada do Brasil

Em nota enviada ao Estadão, a Embaixada do Brasil, em Rabat, informou que não há vítimas brasileiras no desastre ocorrido no país. O órgão informou ainda que "acompanha com atenção os desdobramentos".

"Neste momento de grande pesar pelas perdas humanas e materiais decorrentes do abalo sísmico, a Embaixada do Brasil em Rabat expressa sua solidariedade ao Governo e ao povo marroquino. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos", informou.

Caso algum brasileiro precise de ajuda e esteja no Marrocos, a Embaixada do Brasil em Rabat informou que trabalha em regime de plantão, e pode ser contatada pelo telefone +212 661 16 81 81 (inclusive WhatsApp).

Terremoto no Marrocos

O número de mortos em decorrência do terremoto que atingiu o centro do Marrocos, na sexta-feira (8), chegou a 1,2 mil pessoas, segundo o Ministério do Interior do país. Diante da tragédia, líderes mundiais ofereceram ajuda ao país africano.

O Ministério do Interior do Marrocos informou ainda que o terremoto matou pessoas nas províncias e nos municípios de al-Haouz, Marrakech , Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant. E estima-se que há pelo menos 329 pessoas feridas. O número pode aumentar, alertam as autoridades.

O terremoto foi o mais forte a atingir aquela região do país do norte da África em mais de 100 anos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Diversos líderes mundiais repercutiram a ocorrência e enviaram mensagens de condolência após receberem a notícia da tragédia. O presidente francês, Emmanuel Macron, diz estar “devastado” com a notícia e acrescentou que o país está pronto para ajudar com esforços de socorro.