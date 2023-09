Após terremoto em Marrocos, vice-governadora do CE, Jade Romero, e comitiva vão deixar o país

Após o terremoto de magnitude 7 no Marrocos, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e a comitiva do Governo do Ceará que viajou a trabalho, já deixaram a cidade de Marrakech, epicentro do evento, neste sábado (9), e em breve devem sair do país. A equipe é composta por 6 pessoas. Jade Romero seguirá para Madri, na Espanha, onde cumpre agenda, e os demais componentes do grupo retornam domingo (10) ao Brasil.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, informou que já deixou a cidade de Marrakech e reiterou que todos estão bem, embora tenha presenciado "cenas difíceis e lamentáveis". Ela relatou que na região em que a comitiva estava na sexta-feira (8), hotéis foram evacuados, pessoas tiveram que sair de casa e "mesmo prédios mais novos ficaram com rachaduras".

"Foi um momento de muita tensão, uma noite difícil e nenhum hotel permitiu que ninguém ficasse dentro dos prédios. Todas as famílias aguardando informações. Enfim, lamento pelo número de pessoas que faleceram. E quero dizer que estamos bem, graça a Deus. No momento do ocorrido, nós estávamos em um local seguro, que não aconteceu nenhuma eventualidade", acrescentou.

Jade Romero também fez um vídeo informando o que testemunou durante o desastre ambiental. "Nós presenciamos centenas de famílias desabrigadas nas ruas, monumentos que viraram ruínas, enfim. É um momento de difícil no qual lamento profundamente. Deixo também minha consternação, minha força e nossa fé para que esse povo possa superar mais esse desafio", disse.

Marcelo Paz, marido de Jade, informou que tem falado com a vice-governadora. "Ela tinha acabado de chegar em Marrakech. Está buscando sair do país. Não retorna ao Estado de imediato", contou.

Quem é a comitiva do Ceará no Marrocos

A comitiva do Governo do Ceará que viajou a Marrocos é composta por 6 pessoas:

Vice-governadora do Ceará, Jade Romero;

Secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Sandra Monteiro;

Reitor da Universidade Regional da Cariri (URCA), Carlos Kléber Nascimento;

Coordenador da Rede de Geoparques da América Latina e Caribe, Patrício Melo;

Diretor Executivo do Araripe UGGP, Eduardo Guimarães;

Coordenadora do setor de Desenvolvimento Territorial Sustentável e Geoturismo, Jeanne Sidrim.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, na manhã deste sábado, a secretária Sandra Monteiro relata que a comitiva do Ceará fazia o percurso em Marrocos desde o início da 10ª Conferência Internacional sobre Geoparques Globais da UNESCO e na noite de sexta-feira (8) foram "surpreendido por um tremor".

Sandra Monteiro Secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior "Nós estávamos na parte antiga, da medina. Onde ficam os Riad, que são espécies de pousadas. E é onde se tem muito da cultura sendo vivenciada. Foi por volta de 23h10. Estávamos já recolhidos. Em um protocolo de segurança todos nós saímos com o básico e nos direcionamos com documentação, mochila com apenas uma roupa e carteira para que numa emergência pudéssemos passar um pouco mais de tempo".

A comitiva estava na cidade marroquina de Marrakech para participar da Conferência da UNESCO. O​ evento ocorre a cada dois anos e reúne membros dos geoparques de todo o mundo para troca de experiências e as últimas descobertas sobre clima, sustentabilidade, educação, gestão participativa, pesquisa em Paleontologia, desenvolvimento econômico e social.

Eduardo Guimarães, diretor-executivo do Araripe, geoparque mundial da Unesco, contou sobre os momentos de aflição vivenciados pela comitiva. Conforme o diretor-executivo, são mais de 190 países e mais de 2 mil conferencistas.

"Em questão de um minuto, o tremor foi aumentando muito, pânico. Todas as pessoas saindo das suas casas e indo para as vielas, desabamento, telhas, calhas, muros desabando, falhas estruturais nas casas... As pessoas se dirigindo exatamente para a avenida, porque a orientação é sempre essa, sair de áreas de desabamento para diminuir os riscos de soterramento", descreveu.

No evento, a comitiva também defende a candidatura do Ceará para sediar a 11ª Conferência Internacional de Geoparques em 2025.

Terremoto no Marrocos

O número de mortos em decorrência do terremoto que atingiu o centro do Marrocos, na sexta-feira (8), chegou a 820 pessoas, segundo o Ministério do Interior do país. Diante da tragédia, líderes mundiais ofereceram ajuda ao país africano.

O Ministério do Interior do Marrocos informou ainda o terremoto matou pessoas nas províncias e nos municípios de al-Haouz, Marrakech , Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant. E estima-se que há pelo menos 329 pessoas feridas. O número pode aumentar, alertam as autoridades.

O terremoto foi o mais forte a atingir aquela região do país do norte da África em mais de 100 anos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Diversos líderes mundiais repercutiram a ocorrência e enviaram mensagens de condolência após receberem a notícia da tragédia. O presidente francês, Emmanuel Macron, diz estar “devastado” com a notícia e acrescentou que o país está pronto para ajudar com esforços de socorro.