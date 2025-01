Lia Gomes comenta discordância política de Cid e Ciro: ‘É uma coisa que se quebrou’

Após ver a própria família dividida por conta de discordâncias políticas nas eleições de 2022, a secretária das Mulheres do Ceará, a deputada licenciada Lia Gomes (PSB), conta que as divergências permanecem três anos depois. A política é irmã do senador Cid Gomes (PSB), do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB).

Lia participou, na quinta-feira (30), da live do PontoPoder. Ela conversou com a editora Jéssica Welma e com a repórter Luana Barros. A gestora falou sobre o racha entre os irmãos por conta da montagem da chapa majoritária em 2022.

Desde aquela época, Cid e Ciro se distanciaram. O senador seguiu como integrante da base governista dos governos de Lula e Elmano de Freitas. Já Ciro se voltou contra o PT no Ceará, reforçando a oposição e alinhando o discurso local ao nacional, onde mantém críticas ao presidente Lula (PT).

“Ciro acha que eu deveria fazer parte da oposição, acha que eu não deveria fazer parte da base, defende que eu deveria ser uma deputada de oposição pelos motivos que ele critica, ele não concorda com as diretrizes do governo, e eu acompanho mais o posicionamento do Cid, então a gente conversa e tudo, mas é uma coisa que se quebrou, tem que esperar o tempo passar e as coisas… Talvez até o fim da política, a gente saia para que a família prevaleça” Lia Gomes Secretária das Mulheres e presidente do PSB Sobral

Segundo ela, há discordâncias inclusive entre ela, Cid e Ivo, contudo, a relação entre os três é mais alinhada que com Ciro.

“Ciro discorda do nosso posicionamento político, digo nosso porque eu, o Cid e o Ivo… Apesar de que nenhum de nós pensa exatamente igual, é bem interessante, o povo diz ‘os Ferreira Gomes’, mas a gente pensa 70% das coisas iguais ao Ivo e ao Cid, mas tem 30% que o Ivo pensa assim, eu penso A, o Cid pensa B”, concluiu.